Libri:sarà pubblicato a Scampia saggio di King sulle armi

(ANSA) - NAPOLI, 12 GEN - Un saggio di Stephen King, il maestro americano dell'horror autore di best seller come It, Shining, Il miglio verde, oltre 500 milioni di copie vendute nel mondo, sarà pubblicato per la prima volta in Italia dalla casa editrice napoletana made in Scampia, Marotta & Cafiero. La presentazione in occasione del prossimo Salone del Libro di Torino a metà maggio, ma la pubblicazione sarà nelle librerie dal 4 maggio, distribuito in diecimila copie da Mondadori al costo di 15 euro. Un vero e proprio colpaccio, quello dell'ambiziosa casa editrice partenopea attiva anche nel sociale, di cui riferiscono organi di stampa.

"Guns - Contro le armi" è il titolo del libro di Stephen King. Un saggio di venticinque pagine pubblicato negli Stati Uniti nel 2013 che l'editore Rosario Esposito La Rossa ha scovato in rete. Un pamphlet scritto sull'onda emotiva della strage del 2012 nella scuola Sandy Hook Elementary School con ventisette morti di cui venti bambini. Un massacro che riaprì la discussione sulla facilità di comprare legalmente un'arma negli Stati Uniti.

"Sì, lo abbiamo letto in rete e abbiamo contattato l'agente di King con una mail. Sembrava impossibile - spiegato Esposito La Rossa - invece ci siamo riusciti. E alla fine il miracolo si è realizzato. Poi qui a Scampia il discorso contro le armi si rafforza e assume un significato particolare". (ANSA).