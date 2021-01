Covid: in Campania curva contagi in calo,quasi 3mila guariti

(ANSA) - NAPOLI, 12 GEN - Cala, nelle ultime 24 ore in Campania, la curva dei contagi in Campania. Secondo i dati resi noti dall'Unità di crisi della Regione Campania sono 662 i positivi al Covid - 25 sintomatici - su 8747 tamponi esaminati.

La percentuale positivi-tamponi (ieri al 10,53%) oggi è invece pari al 7,56%.

44 le nuove vittime - 13 nelle ultime 48 ore e 31 in precedenza ma registrate; ieri; - e 2.746 le persone guarite.

;Questo il Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 109; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 1.414. (ANSA).