Banditi in fuga dopo colpo in stile "movie-action" a gioielliera

(ANSA) - CASERTA, 12 GEN - Una banda di rapinatori ha assaltato ieri sera una gioielleria all'interno del Polo della Qualità di Marcianise (Caserta); i banditi hanno usato un'auto come ariete per sfondare la vetrina del negozio, al cui interno c'erano dipendenti e clienti. Nel corso del raid, è stato sequestrato inoltre il guardiano della struttura, che è stato poi liberato dai banditi a colpo finito. Un colpo in stile movie-action quello messo a segno, hanno accertato i poliziotti del Commissariato di Marcianise intervenuti sul posto. Una parte dei rapinatori sarebbe arrivata a bordo di un furgone, preoccupandosi di sequestrare il guardiano del complesso, che è stato minacciato, sembra, con una pistola. Gli altri banditi erano invece in auto e si sono lanciati verso la vetrina della gioielleria, mandandola in frantumi; sono quindi scesi con il volto coperto e le spranghe nelle mani, brandendole contro clienti e addetti, e hanno razziato soldi e gioielli. Durante la fuga, hanno liberato il guardiano. La Polizia di Stato - Squadra Mobile di Caserta e Commissariato - ha acquisito le immagini di videosorveglianza della gioielleria e del complesso; dalle prime indagini sembrerebbe che i banditi erano quattro o cinque, probabilmente italiani. (ANSA).