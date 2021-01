Scuola: a Napoli rientro in aula per i più piccoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Si è tornati in classe oggi a Napoli dopo le feste natalizie. La campanella ha ripreso a suonare ma a rientrare tra i banchi sono, in virtù di un'ordinanza regionale, soltanto le scuole dell'infanzia e le classi prima e seconda elementare. Tra i genitori c'è chi manifesta preoccupazione e chi invece sollievo perché aveva temuto che anche i più piccoli tornassero alla didattica a distanza.

"Ritengo che i bambini così piccoli, che sono all'inizio e devono imparare a leggere e a scrivere abbiano bisogno di essere seguiti da vicino dall'insegnante - dice una mamma all'esterno della scuola Vanvitelli - la dad deve essere un'alternativa di breve periodo soprattutto per loro". Ma la necessità che i bambini siano seguiti dalle maestre e che non restino indietro nell'apprendimento si scontra inevitabilmente con la preoccupazione di esporli, e di conseguenza esporre altri componenti più fragili della famiglia, come i nonni, al contagio. Alcune mamme della scuola De Amicis, infatti, avrebbero fatto a meno di riportare i bimbi a scuola. "Avrei evitato se fosse stato possibile - ha detto una mamma - ma ho temuto che facesse troppe assenze e che potesse scattare la segnalazione ai servizi sociali". E se tra i genitori si agitano preoccupazione e soddisfazione per il rientro in classe, tra i bambini con i loro zainetti in spalla c'è chi è contento e chi piange perché - ha evidenziato un papà - "a causa di queste continue interruzioni e riprese i bambini non riescono ad abituarsi all'idea di andare a scuola". (ANSA).