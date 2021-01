Covid: branco di cani non lascia più piazza Napoli dopo lockdown

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Un branco di cani non lascia piu', dai giorni del primo lockdown, i giardinetti di Piazza Vittoria sul lungomare di Napoli divenuti ormai loro rifugio stanziale.

Come raccontano i residenti i randagi, una dozzina di media taglia, si sono oramai appropriati dell'area verde e di tanto in tanto abbaiano e ringhiano all'indirizzo di passanti o di cani portati a spasso dai padroni che si avvicinano al loro 'territorio'. ''I cani ci sono sempre stati - racconta una residente - ma ora non si spostano quasi più e poco importa se come oggi, con la riapertura dei ristoranti, c'e' piu' gente in giro. I cani sono sempre lì a pochi metri dai tavolini". Il branco non passa inosservato tanto che c'e' anche qualcuno che si ferma a fotografarlo con i telefonini. (ANSA).