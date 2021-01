Covid: in Campania 1253 nuovi positivi

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Sono 1.253 i pazienti risultati positivi oggi al Covid in Campania di cui 1.170 asintomatici e 83 sintomatici, I tamponi eseguiti sono stati 15.411.

Dall'inizio dell'emergenza sono dunque 19.9771 i positivi in Campania a fronte di 2.147.766 tamponi esaminati.

Si registrano 13 deceduti di cui 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza ma registrati; ieri;.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.128; il totale dei guariti è di 121.255.

I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli occupati 106, Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (tra posti letto Covid e offerta privata); i posti letto di degenza occupati sono 1.377. (ANSA).