Controlli Cc in notti coprifuoco, 59 sanzioni in poche ore

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Controlli a tappeto dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli durante le notti di coprifuoco. 59 le sanzioni in poche ore.

Nei quartieri Chiaia e Centro sono complessivamente 17 le sanzioni elevate per il mancato rispetto del coprifuoco. Sono stati sorpresi tra via Toledo, piazza del Gesù, Largo San Domenico. Tra le persone controllate anche un minorenne e 6 ragazzi sotto i 20 anni.

Nel quartiere Vomero sono state controllate 70 persone, 23 di queste non avevano alcun titolo ad uscire durante il coprifuoco e sono state quindi sanzionate.

Ancora sanzioni tra Bagnoli e Fuorigrotta. 19 le persone sanzionate, tutte sotto i 25 anni.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. (ANSA).