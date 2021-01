Calcio: Lega Pro; rubate divise e scarpe giocatori Casertana

(ANSA) - CASERTA, 10 GEN - Una domenica iniziata nel peggiore dei modi per la Casertana Calcio, squadra di Lega Pro che alle 12.30 giocherà in casa, allo stadio Pinto, con il Catania: nella notte ignoti hanno infatti rubato dai locali dell'impianto sportivo le divise da gioco e le scarpette dei giocatori, quasi un modo per impedire o comunque rendere più difficile ai "falchetti" di entrare in campo. Ma i calciatori della società del capoluogo scenderanno comunque in campo, sebbene con una maglia diversa da quella solita, dai colori rossoblù; al momento è in corso la personalizzazione delle magliette con l'applicazione del numero, mentre sono state recuperate le scarpe di riserva. In una nota pubblicata sul profilo facebook, la società parla di "spettacolo amaro" e spiega di essere rimasta "stupita di fronte a un tale gesto e condanna fermamente l'accaduto. Le Forze dell'Ordine stanno cercando di far luce su quanto registratosi". Sono in corso i rilievi da parte della Polizia di Stato (Digos di Caserta), che non potrà contare sulle immagini di videosorveglianza né interne, né sulle telecamere esterne del Comune che sono inattive. (ANSA).