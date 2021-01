Vaccini: Fimmg, a Napoli organizzazione inaccettabile

(ANSA) - NAPOLI, 09 GEN - "Pur comprendendo il momento difficile non possiamo valutare accettabile l'organizzazione fatta alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Oggi sarebbe dovuta esserci la giornata dedicata ai medici di medicina generale e invece c'è una fila enorme, che ricomprende molte altre categorie". A chiedere una migliore organizzazione del piano dei vaccini anti-Covid sono Luigi Sparano e Corrado Calamaro di FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale) Napoli e il segretario aziendale per l'ASL Napoli 1 Centro, Antonio Sardu.

"Non è accettabile per nessuno un'organizzazione che preveda di restare in fila sotto la pioggia per ore - dicono - Pur comprendendo tutte le difficoltà del momento riteniamo che almeno andrebbe evitata la fila all'esterno della Mostra. I medici di medicina generale, oltre ad essere molto provati sono stanchi di lamentarsi. Tuttavia vorremmo essere considerati persone". Sono 1.420 i medici FIMMG convocati - riferiscono - con un "generico" sms e senza suddivisione di orari e giorni.

