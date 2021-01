Covid: parte campagna vaccinale all'ospedale di Boscotrecase

(ANSA) - BOSCOTRECASE (NAPOLI), 9 GEN - Si aggiunge un nuovo punto tra quelli individuati dall'Asl Napoli 3 Sud per l'effettuazione dei vaccini anti-Covid. È infatti partita questa mattina all'ospedale Sant'Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase (Napoli) la specifica attività vaccinale.

Quello boschese va ad aggiungersi ai presidi già attivi presso i nosocomi di Castellammare di Stabia, Nola,Gragnano e Pollena Trocchia. Il primo a ricevere la somministrazione del vaccino è stato il direttore sanitario Savio Marziani. ''Il punto vaccinale - fanno sapere dall'azienda sanitaria locale - servirà per somministrare le dosi agli operatori del presidio che fin dall'inizio della fase pandemica sono stati in prima linea''.

