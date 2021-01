Arco Borbonico: movimenti identitari,un garante per i monumenti

(ANSA) - NAPOLI, 09 GEN - Alcune decine di militanti e simpatizzanti di movimenti civici ed identitari hanno manifestato stamattina sul lungomare di via Partenope, a Napoli, per il crollo dell' arco borbonico, avvenuto in seguito alla mareggiata del 2 gennaio dopo anni di incuria e di abbandono. La manifestazione è stata organizzata dalla "Confederazione Movimenti identitari", che raccoglie diverse associazioni. Sul muretto sovrastante i resti dell' Arco, approdo nel '700 dei pescatori di Santa Lucia, sono state collocate bandiere del Regno delle Due Sicilie e striscioni di protesta. "Vergogna", "D' Italia si muore", alcune delle scritte.

Ieri, davanti ai resti dell' Arco si era svolta, un' altra manifestazione di associazioni civiche e culturali."Abbiamo scritto una lettera al presidente dell' Autorità Portuale, Pietro Spirito, al quale toccava la principale responsabilità della manutenzione dell' Arco - ha detto l' editore Gino Giammarino - ma non ha neanche risposto. Quanto al Comune di Napoli, è latitante da anni. Ma il crollo del molo borbonico è solo l' ennesimo atto di incuria. Si potrebbe parlare della Stazione ferroviaria della Napoli-Portici o del Palazzo degli Spiriti a Marechiaro, solo per fare qualche esempio di nostri monumenti lasciati morti di trascuratezza".

Associazioni e movimenti civici ed identitari chiedono l' istituzione di un "garante per i monumenti napoletani" per difenderli "da istituzioni che non hanno interesse a preservare la nostra cultura" . (ANSA).