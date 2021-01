Crolla palazzo storico disabitato nel Casertano

(ANSA) - AVERSA, 08 GEN - Un palazzo storico disabitato è parzialmente crollato nella notte a Gricignano d'Aversa (Caserta), nel centrale corso Umberto I, angolo via Giovanni Buonanno. Sul posto, allertati dai residenti che avevano udito il forte rumore del crollo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa (Comando provinciale di Caserta), che hanno accertato i detriti del vecchio edificio che avevano invaso anche l'adiacente sede stradale; non ci sono stati feriti perché nessuno transitava al momento del crollo. I Vigili del Fuoco hanno proseguito il loro intervento effettuando tutte le verifiche del caso e la messa in sicurezza dell'area. Il crollo sarebbe avvenuto per le abbondanti piogge di questi giorni.

