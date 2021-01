Pompei: la città antica in Podcast

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - Da domani si potrà ascoltare il primo podcast sul Parco archeologico di Pompei. Si tratta di una serie di sei episodi dal titolo ''Pompei, La città viva'' prodotto da "Piano P",piattaforma italiana dei podcast giornalistici in collaborazione con "Electa". Gli episodi, sei in tutto, saranno disponibili per l'ascolto ogni venerdì sulle piattaforme Spotify, Spreaker, Apple Podcast e su tutte le principali app gratuite per podcast.

Con la conduzione di Carlo Annese, 26 tra docenti universitari,archeologi,artisti e scrittori, insieme al direttore Massimo Osanna raccontano la storia e l'evoluzione di una delle più grandi ricchezze del patrimonio culturale italiano: dalla tragica eruzione del Vesuvio, che nel 79 dopo Cristo fece scomparire una città intera sotto una coltre di cenere e lapilli, alla scoperta casuale che diede inizio agli scavi nel 1748, nel Regno di Carlo di Borbone, fino al rilancio del Parco Archeologico. (ANSA).