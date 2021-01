Covid: in Campania curva contagi in leggero aumento

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - In leggero aumento, in Campania, la percentuale tamponi -positivi. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.052 i casi positivi al Covid - 115 sintomatici - su 11.930 tamponi esaminati. La percentuale è dunque pari al 8,81%, ieri era 7.93%.

39 le persone decedute - 8 nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati; ieri - 997 le persone guarite.; ;Questo, invece, il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 96; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 1.385. (ANSA).