Campania: Annali Architettura su Paesaggi in transizione

(ANSA) - NAPOLI, 06 GEN - Di 'Transitional landscapes - Paesaggi in transizione' si parlerà l'8 gennaio, nel terzo appuntamento del programma promosso dalla Fondazione annali dell'Architettura delle città, presidente l'architetto Liana De Filippis, con la 'curatela' del direttore del Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II di Napoli, prof.

Michelangelo Russo. L'evento interamente online, prevede una mostra e una serie di lezioni e conferenze, con ricercatori, urbanisti, architetti, paesaggisti, fotografi, in un un dibattito aperto sulla 'transitorietà' dei paesaggi contemporanei, spazi abbandonati della periferia pubblica urbana, aree dismesse, paesaggi a rischio naturale e ambientale che vanno preservati nella ricchezza dei loro valori di storia e di biodiversità.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Fondazione a partire dalle 9,45. Sul sito sarà visitabile la mostra, con 'tour virtuale immersivo', in tre sezioni: un'esposizione fotografica sui paesaggi in transizione nel territorio della Campania; i progetti di alcuni paesaggisti contemporanei internazionali (Jordi Bellmunt, Andreas Kipar, Richard Weller,Studio Olin, etc.); gli studi per la nuova pianificazione paesaggistica in corso in Campania. Tema centrale degli incontri, la crisi della pandemia che ha generato un forte impatto sulla città, sui trasporti, le modalità di lavoro, ma anche sulle relazioni sociali, il rilievo degli spazi collettivi, sulla pianificazione dell'urbano.

La Fondazione annali dell'architettura e delle città nasce nel 2005 grazie all'intesa istituzionale tra otto enti pubblici: Regione Campania, Città metropolitana e Comune di Napoli; i due Ordini Professionali, architetti e ingegneri, di Napoli; le due Università, l'Università degli studi di Napoli, Federico II e l'Università della Campania, "Luigi Vanvitelli" ed infine il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo rappresentata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli. (ANSA).