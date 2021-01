Camorra: killer irreperibile dopo condanna definitiva a 30 anni

(ANSA) - CASERTA, 06 GEN - Dopo la condanna passata in giudicato a 30 anni di reclusione, per l'omicidio dell'imprenditore Domenico Noviello, ucciso il 16 maggio del 2008 a Castel Volturno (Caserta) da un commando di killer guidati dal capo dell'ala stragista dei Casalesi Giuseppe Setola, Francesco Cirillo, uno dei sicari, è irreperibile. Lo rende noto 'Il Mattino'. Dallo scorso 20 novembre, il giorno dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione, è attivamente ricercato da tutte le forze di polizia.

"Sono sconvolta e indignata e anche molto preoccupata, visto che io e i miei fratelli ci abbiamo messo la faccia affrontando tutte le udienze, e guardandolo negli occhi" dice Mimma Noviello, figlia della vittima. "E devo dire che ero convinta, - aggiunge - nonostante in aula avesse mostrato un volto quasi dispiaciuto, che non avrebbe aspettato tranquillamente a casa le forze dell'ordine che venivano ad arrestarlo".