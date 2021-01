Epifania: Napoli; domani in Cattedrale Mcl dona giocattoli

(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - "Una Befana della solidarietà, una Befana anomala per il Covid e per la guerra invisibile che ci perseguita; preghiamo affinchè termini questa triste pagina storica della nostra esistenza che ci sta privando di umanità è relazioni sociali corrette". Così Michele Cutolo, presidente provinciale di Napoli del Movimento Cristiano Lavoratori,organizzazione che anche quest'anno, in collaborazione con l'arcidiocesi, organizza per domani nel Duomo (al termine della messa delle 11) la 10ma edizione della consegna di doni ai bambini italiani e di diverse etnie durante la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe.

"Come ogni anno - sottolinea il Movimento Cristiano Lavoratori - il cardinale onorerà la giornata dell'Epifania e la Festa dei Popoli. Per l'occasione l'arcivescovo ha invitato in Duomo vari esponenti, in numero limitato, dei gruppi etnici della città che parteciperanno con i propri vestiti tradizionali e condivideranno danze e canti dei propri Paesi di origine. Alla fine della messa, nel rispetto delle norme anticovid, saranno simbolicamente donati a un numero ristretto di bambini i giocattoli messi a disposizione da Mcl Napoli". Il resto dei giocattoli, in tutto circa 500, saranno" consegnati ai diversi parroci di riferimento di molte parrocchie di Napoli che poi provvederanno alla consegna.

"L'occasione è importante per tanti bambini affinchè ritrovino il piacere di giocare e in un prossimo e immediato futuro non più da soli ma in compagnia di coetanei; il dono della solidarietà acquisisce un aspetto ancora più importante nell'epoca attuale" conclude il presidente Cutolo. (ANSA).