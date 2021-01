Covid: Campania; 16.602 vaccinati, usato il 49% delle dosi

(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - Sono 16.602 i vaccini somministrati finora in Campania nella prima fase delle vaccinazioni contro il Covid19, quella dedicata agli operatori sanitari e ospiti delle Rsa. Secondo il report ufficiale del governo, la Campania ha somministrato quindi il 49% delle 33870 dosi finora consegnate agli hub di vaccinazione. Oggi è intanto arrivata la seconda spedizione, altri 33000 vaccini circa.

Nel dettaglio sono 7785 le donne e 8717 gli uomini vaccinati in Regione, con la fascia d'età tra i 50 e i 59 anni al primo posto con 4704 vaccinati, seguita dalla fascia 60-69 con 4100 vaccinati, e la fascia 40-49 anni con 3454. Seguono la fascia 30-39 anni con 2.838 vaccinati e quella 20-29 anni con 1269.

Vaccinati anche 224 soggetti dai 70 ai 79 anni e 13 da 80 a 89 anni. La maggioranza dei vaccinati appartiene alla categoria degli operatori sanitari e sociosanitari con 14847 soggetti sottoposti al vaccino, mentre sono 1754 i vaccinati del personale non sanitario e un ospite delle strutture residenziali. (ANSA).