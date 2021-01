Rider aggredito, due minorenni sottoposti a fermo

(ANSA) - NAPOLI, 04 GEN - La Squadra Mobile di Napoli ha sottoposto a fermo di pm due 16enni ritenuti coinvolti nell'aggressione ai danni del rider, scattata la notte tra venerdì e sabato scorsi, a cui poi è stato rapinato lo scooter.

Agli indagati la Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli (pm Nicola Ciccarelli) contesta il reato di rapina aggravata in concorso con altri quattro minori. I sei giovani hanno picchiato la vittima e usato anche una pistola e un coltello per costringerla a consegnare il mezzo.

Il fermo è stato emesso in quanto gli inquirenti hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga. (ANSA).