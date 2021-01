Campania: No Dad, riaprire.Mailbombing a De Luca e assessore

(ANSA) - NAPOLI, 04 GEN - Le famiglie No Dad non ci stanno alla possibilità che le scuole a Napoli e in Campania non riaprano il 7 gennaio e organizzano una protesta 'informatica'.

L'appello lanciato sui canali social dei vari gruppi No Dad invita le famiglie a un'azione di mailbombing da attuare oggi dalle ore 13 alle 14.

L'obiettivo è 'invadere' le caselle di posta elettronica della segreteria del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e dell'assessore all'Istruzione, Lucia Fortini, di mail in cui si chiede l'apertura delle scuole tutte, di ogni ordine e grado.

Il testo che sarà inviato da tutti i partecipanti dice: "La Campania non può più costituire un'anomalia: le scuole devono essere riaperte nel rispetto della Costituzione e delle normative nazionali". E proprio oggi è prevista una riunione dell'Unità di crisi con l'assessore Fortini per fare il punto della situazione e decidere sulla riapertura della scuole in Campania. (ANSA).