Gattuso, ora avanti così, senza guardare classifica

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Non guardiamo la classifica, ma andiamo avanti partita dopo partita". Rino Gattuso si gode in Sardegna forse il più bel Napoli della stagione, sicuramente il migliore in questo periodo. "È una squadra che ha tanti pregi e tanti difetti- dice il tdecnico degli azzurri -. Siamo bravi tecnicamente, serve un po' di cattiveria in più. Cerchiamo sempre il palleggio ma dobbiamo avere continuità. Bravi i miei oggi a rimettere in piedi la partita dopo un gol come quello che abbiamo subito. Non possiamo sempre giocare di fioretto, possiamo crescere in mentalità e continuità".

Una battuta sul caso Osimhen: "Il ragazzo ha commesso un errore - sottolinea Gattuso - e ha già chiesto scusa. È un ragazzo che si fa voler bene, un patrimonio del club, però ha sbagliato e pagherà". (ANSA).