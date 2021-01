Di Francesco: il Cagliari peggiore?No,è stato miglior Napoli

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Seconda sconfitta di fila per il Cagliari. E l'allenatore Eusebio Di Francesco non cerca attenuanti. "Il Napoli ci è stato superiore - dice - siamo stati bravi a rientrare in partita, ma poi siamo mancati in fase difensiva, ma non nella linea di retroguardia, ma a livello di squadra. Facile sparare contro il Cagliari, ma anche gli episodi non ci hanno favorito: a livello psicologico il gol dell'1-2 ha fatto la differenza. E poi in dieci uomini, con un Napoli pieno di palleggiatori, è andata come è andata. Non dimentichiamoci che abbiamo problemi di organico e poche possibilità di scelta".

Ora la situazione del Cagliari si è fatta pericolosa. "Chi pensava di essere al sicuro si sbagliava di grosso - il commento di Di Francesco -: dobbiamo sempre anche guardarci dietro. Oggi è stato il Cagliari peggiore della stagione? No, è stato il Napoli ad essere il migliore della stagione". (ANSA).