Ucciso a coltellate a Casola di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - Un uomo di 44 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è morto accoltellato in una lite a Casola di Napoli, piccolo comune dei Monti Lattari. L'omicidio è avvenuto poco prima delle 17 in via Vittorio Veneto. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli), dove è deceduta. Indagano i carabinieri. (ANSA).