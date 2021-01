Fiamme in edificio a Napoli, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - Un incendio è scoppiato stamattina in un edificio in via Ponte dei Francesi, periferia orientale di Napoli. Le fiamme, forse causate da un fulmine, sono divampate in un appartamento al secondo piano ed in una mansarda.Non vi sono stati feriti.

L' incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco,che hanno dichiarato inagibile lo stabile, I carabinieri del nucleo radiomobile e del reggimento Campania hanno fatto evacuare l' edificio, dove abitano anche una donna di 87 anni ed una di 62.

