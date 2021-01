Covid: Napoli, al via vaccinazioni al Policlinico Vanvitelli

(ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - Sono iniziate alle ore 9 le vaccinazioni del.personale medico e sanitario al Policlinico Vanvitelli. Il primo vaccinato è stato Nicola Coppola, direttore dell'Uoc Malattie Infettive - responsabile area Covid. Le attività sono in corso presso l'edificio 3 del complesso Cappella Cangiani in via Pansini. All'avvio delle vaccinazioni sono presenti il direttore generale Azienda ospedaliera universitaria, Antonio Giordano, e il rettore dell'Università degli studi della Campania, Gianfranco Nicoletti. Nella giornata dovrebbero essere effettuate 150 vaccinazioni. (ANSA).