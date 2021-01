Calcio: Pioli, a Benevento anche big hanno lasciato punti

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - "Sarà una partita difficilissima, quella è una squadra che sta facendo bene e ha entusiasmo. Lì hanno lasciato punti squadre importanti come Lazio e Juventus e dobbiamo fare attenzione": così Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Benevento allenato da Filippo Inzaghi che ha scritto la storia del club rossonero. "Inzaghi nel mio Milan? Un bomber un finalizzatore come Inzaghi avrebbe ovviamente trovato posto anche se noi ormai abbiamo degli equilibri, non dico perfetti, ma importanti. Inzaghi ha rappresentato il massimo per un centravanti dentro l'area. Ci avrebbe dato sicuramente una mano". (ANSA).