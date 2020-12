Covid: Campania, 32 nuove vittime e +11 in terapia intensiva

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Sale di poco in Campania la curva dei contagi: oggi il rapporto positivi-tamponi è all'8,17% contro il 7,75 di ieri. Sale però improvvisamente il numero dei ricoveri in terapia intensiva: oggi i posti letto occupati sono 113 contro i 102 di ieri, su 656 disponibili. Ben 32 le nuove vittime censite.

Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi si segnalano 1.554 positivi (di cui solo 84 sintomatici) su 19.003 tamponi. Dieci i decessi nelle ultime 48 ore, cui se ne sommano altri 22 risalenti ai giorni scorsi ma registrati solo ieri. I posti letto di degenza occupati sono 1.325, 32 in meno di ieri.

(ANSA).