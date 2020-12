Torna in Villa Comunale la Statua del Fauno

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - E' stata ricollocata nella Villa Comunale di Napoli la Statua del giovane Fauno con capretto, che era stata rimossa per i lavori della camera di ventilazione della linea 6 della metropolitana.

La statua è parte del gruppo scultoreo realizzato nella seconda metà del Settecento da Andrea Violani, La statua è stata restaurata dal Consorzio Roma per conto della Hitachi Rail e STS S.p.A. (ex Ansaldo STS S.p.A.), con il supporto del Servizio Linee Metropolitane Urbane, Servizio Valorizzazione della Città Storica del Comune di Napoli e l'alta sorveglianza della Soprintendenza.

La statua sarà presentata lunedì 4 gennaio alle 10:30, dall' assessore al Verde del Comune di Napoli Luigi Felaco. (ANSA).