Polizia: con lockdown reati in calo nel 2020

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - Reati in netto calo nel 2020 per i mesi di lockdown e di mobilità ridotta. E' il quadro che emerge dal bilancio 2020 della Questura di Napoli.

Diminuiscono del 25% furti e rapine, del 21% lo spaccio di droga. Calo netto anche per le lesioni di tipo doloso (-29,9) e per le violenze sessuali ( -18%) I controtendenza, l' aumento delle frodi informatiche, in un anno caratterizzato dal forte aumento di transazioni ed acquisti via Internet.

1641 gli arresti eseguiti e 9.466 i denunciati La Polizia ha impegnato in media 113 equipaggi al giorno per i controlli nella città di Napoli e 20 in provincia.

Il questore Alessandro Giuliano ha emesso 276 provvedimenti di espulsione di immigrati entrati illegalmente nel territorio nazionale, 26 sono state le espulsioni eseguite con accompagnamento alla frontiera. (ANSA).