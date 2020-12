Balotelli in gol dopo 4' con il Monza

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Sono bastati 4' a Mario Balotelli per trovare il suo primo gol con la maglia del Monza.

L'attaccante, all'esordio con i brianzoli, ha infatti sbloccato il risultato nel big match contro la Salernitana con un tap-in a porta sguarnita su assist di Carlos Augusto. L'ultima rete in gare ufficiali per Balotelli era arrivata 360 giorni fa, il 5 gennaio 2020, quando andò a segno nella sfida tra il Brescia e la Lazio. (ANSA).