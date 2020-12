Mareggiata Napoli: distrutti gazebo ristoranti Lungomare

Danneggiate le installazioni esterne di ristoranti e pizzerie del lungomare di Napoli dalla forte mareggiata di questa notte, con l' acqua giunta fin dentro i locali. Danni anche agli stabilimenti balneari di via Partenope e Posillipo. Salvi invece i Circoli Nautici, anche se più vicini al mare in tempesta, grazie alla posizione diversa rispetto al forte vento di libeccio che si è abbattuto sulla città.''Abbiamo avuto l'ultima mazzata sulla testa - dice sconsolato Antonino Della Notte, presidente di Aicast e ristoratore - il mare ha distrutto tutti i gazebo dei ristoranti che si trovano sul lungomare Caracciolo e in particolare di quelli nel tratto tra le scale di via Chiatamone e la sede del Centro congressi dell' 'Università Federico II, in via Partenope. Qui le onde hanno rotto il muretto, eliminando ogni barriera tra il mare, la strada e i ristoranti. Nulla è rimastoin piedi.''L'acqua è entrata fin dentro i locali danneggiando arredi,attrezzature e cucine.Parliamo di centinaia di migliaia di euro di danni" A dare una mano ai titolari dei locali sono arrivati fin dalle prime ore della mattina anche i dipendenti. Solo un po' di acqua da asciugare,invece, al Circolo Canottieri Savoia, sulla banchina di Santa Lucia, e per l' adiacente Circolo dellaVela "Italia". Indenne anche il "Rari Nantes Napoli",il più esposto di tutti, con le sue installazioni sugli scogli "Ci ha protetto la posizione -spiega un'addetta - rispetto all' orientamento del vento". . (ANSA).