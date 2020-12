Intasca tangente,arrestato funzionario Comune T. Annunziata

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 29 DIC - E' stato sorpreso in auto dopo avere incassato una tangente. A Torre Annunziata (Napoli) è finito in manette l'ingegnere capo dell'ufficio Tecnico comunale, N.A., di 63 anni..

La Guardia di Finanza ha accertato che il funzionario dopo essersi incontrato con una persona -della cui identità al momento non emergono particolari - avrebbe ricevuto una 'mazzetta' di 10 mila euro, ritrovata in auto dai militari.

L' arresto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sarebbe collegato ad un'inchiesta più ampia su un giro di corruzione.

Il funzionario è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa della convalida dell'arresto. (ANSA).