Covid: drive through per test rapidi

(ANSA) - CASERTA, 29 DIC - E' stata inaugurata questa mattina a Caserta, la postazione drive-trough per l'effettuazione di test rapidi per il Covid-19, ubicata all'esterno della caserma che ospita il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (via Falcone). Erano presenti Sergio Inzerillo, Comandante del Corpo a Caserta, e il direttore generale dell'Asl Ferdinando Russo.

L'iniziativa è nata infatti dalla collaborazione tra i due enti pubblici. Subito dopo "il taglio del nasteo", è iniziata la fila, comunque non lunga, di cittadini in auto in attesa del test. Il Comando dei Vigili del Fuoco ha messo a disposizione dell'Asl uno spazio esterno al perimetro della caserma ma di pertinenza del Comando, opportunamente delimitato e attrezzato per l'accoglienza della popolazione che dovrà sottoporsi al tampone; gli spazi sono infatti dotati di un container di tipo abitativo con servizi igienici per il personale sanitario, e attrezzati dall'Asl con idonee aree coperte da gazebi ed un camper per ulteriori servizi da destinare ai sanitari impegnati nelle operazioni. Alla postazione potranno accedere quei cittadini chiamati dall'Asl per sottoporsi al tampone. (ANSA).