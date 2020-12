"Un farmaco per tutti" per aiutare chi non può curarsi

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - Farmaci e presidi sanitari per un valore di oltre 85mila euro sono stati donati all'Ong Cidisat che li devolverà al Comitato di Napoli della Croce Rossa e al Corpo militare della Croce Rossa dall'Ordine dei farmacisti di Napoli nell'ambito dell'iniziativa "Un farmaco per tutti".

La consegna è avvenuta oggi all'ospedale "Annunziata" di Napoli.

Presenti il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli, Vincenzo Santagada, Raffaele De Rosa, presidente dell'associazione Cidisat e alcuni rappresentanti del Corpo militare Cri. L'ospedale "Annunziata" di Napoli è diventato, nelle ultime settimane, una vera e propria centrale della solidarietà.

"Grazie a tutti voi - ha scritto in un messaggio il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli - per la collaborazione e per aver scelto di partecipare ad una visione che appartiene alla categoria dei farmacisti, ovvero quello di prendersi cura delle persone fragili".

I farmaci ed i presidi sanitari saranno infatti dati a coloro che trovandosi in condizioni di disagio economico sono purtroppo costretti a rinunciare alle cure. Condizioni di disagio che sono diventate più gravi anche a seguito dell'emergenza Covid. Alcuni farmaci saranno destinati anche a realtà lontane da sempre in difficoltà. (ANSA).