Padre e figlio 14enne accoltellati per rapina nel Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - Padre e figlio minore accoltellati per rapina a Portico di Caserta. E' accaduto ieri sera dopo le 23. Secondo quanto raccontato ai carabinieri dai due congiunti, l'aggressione sarebbe avvenuta all'esterno della loro abitazione; padre 47enne e figlio di 14 anni, appena usciti, sarebbero stati avvicinati da un uomo con il volto coperto, che ha chiesto loro dei soldi, ricevendo però un netto rifiuto.

L'aggressore ha quindi estratto un coltello colpendo il padre all'addome, e il figlio minore al braccio destro. Entrambi si sono recati all'ospedale di Caserta con ferite comunque non gravi; il genitore è rimasto ricoverato per un tac, il minore è stato medicato e dimesso poco dopo. I carabinieri hanno acquisito delle immagini da telecamere di video-sorveglianza, la cui visione potrebbe chiarire quanto accaduto. (ANSA).