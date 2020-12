Maltempo:vento forte,pochi collegamenti per Ischia e Procida

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - Ischia e Procida sono oggi servite da pochissimi collegamenti marittimi a causa delle avverse condizioni meteomarine.

Per il forte vento da sud ovest, che soffia sino a 37 nodi, sono stati sospesi tutti i servizi di collegamento per le due isole con mezzi veloci mentre quelli operati dalle navi proseguono con molta difficoltà; per le prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni che potrà comportare ulteriori sospensioni delle corse previste. (ANSA).