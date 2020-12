Maltempo: Capri al buio dopo una tempesta di vento

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - La fortissima tempesta di vento che si è abbattuta su Capri intorno alle 18 ha provocato la caduta di alcuni alberi di alto fusto in varie zone dell'isola oltre all'interruzione dell'energia elettrica in alcuni punti dell'isola come Palazzo a Mare, a Marina Grande, e in diverse zone di Anacapri.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti con le motoseghe per liberare le strade. Al lavoro anche le squadre di operai e i tecnici della Sippic che stanno lavorando a pieno ritmo per ripristinare l'erogazione dell'energia elettrica e riportare tempestivamente la luce nelle strade e nelle abitazioni che sono rimaste al buio, prestando la loro opera in condizione precaria viste le pessime condizioni meteorologiche con pioggia e vento a raffiche. (ANSA).