Vax Day: Salerno;dottoressa si vaccina,riprendiamoci la vita

(ANSA) - SALERNO, 27 DIC - La prima operatrice sanitaria a cui è stato iniettato il vaccino nell'ospedale Ruggi di Salerno è stata Maria Lombardi, coordinatrice dell'area multi-specialistica Medicina d'Urgenza dell'Area Covid. Un momento salutato con un applauso da parte dei presenti.

"Consiglio vivamente a tutti di vaccinarsi perché in questo momento è l'unica possibilità che abbiamo per riprenderci la nostra vita", ha detto all'uscita la donna, che, portando in petto la spilletta 'Mi sono vaccinato', si è definita "orgogliosa di rappresentare il reparto". (ANSA).