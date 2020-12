Vax Day: infermiera pronto soccorso prima vaccinata Caserta

(ANSA) - CASERTA, 27 DIC - Si chiama Ginetta De Marco, infermiera del Pronto Soccorso dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, la prima persona cui è stata somministrato il vaccino anti-Covid nel Casertano.

All'ospedale di Caserta saranno vaccinati cento tra medici e infermieri del Pronto Soccorso, in servizio all'ospedale modulare, ubicato a fianco all'azienda ospedaliera, dove c'è il reparto Covid, quelli delle unità operative a più stretto contatto con tali pazienti, come pneumologia, malattie infettive. Le operazioni del Vax Day andranno avanti fino alle 16 di oggi; poi, nelle prossime settimane, la campagna di vaccinazione entrerà nel vivo. Presente alle 10, alla prima vaccinazione, anche il sindaco di Caserta Carlo Marino, che parla di "momento storico per Caserta e la provincia. Questo 27 dicembre 2020 sarà ricordato come un giorno speciale, un giorno di rinascita nel quale, dopo i tanti sacrifici fatti con responsabilità nel corso di un anno difficile, abbiamo avviato una massiccia controffensiva contro questo maledetto virus.

Vacciniamoci tutti, proteggiamo noi stessi e i nostri cari, un gesto di responsabilità indispensabile per mettere fine ad una pandemia che ha stravolto le nostre vite. Ma guai ad abbassare la guardia". (ANSA).