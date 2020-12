Covid: controlli di Natale, Cc multano 52 persone a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 DIC - Sono 52 le sanzioni elevate a Napoli dai carabinieri del comando provinciale per mancato rispetto delle norme anti-Covid, dal 24 dicembre fino alle prime ore di stamane.

I 52 cittadini del capoluogo sono stati sanzionati per non aver rispettato il coprifuoco o per non aver indossato la mascherina.

