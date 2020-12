Rissa Ercolano: finora 7 denunciati da Cc, tra 20 e 29 anni

(ANSA) - NAPOLI, 26 DIC - Sono finora sette i giovani, tra i 20 e i 29 anni, denunciati dai Carabinieri all'autorità giudiziaria per aver partecipato alla maxirissa della vigilia di Natale a Ercolano. Le indagini dei militari della compagnia di Torre del Greco si concentrano sull'esame dei filmati di sorveglianza disponibili in zona, mentre vengono ascoltati anche i giovani finora identificati: l'obiettivo è dare un nome a tutti coloro che, probabilmente rispondendo a una sfida lanciata via social come avvenuto nei giorni scorsi a Roma, si sono affrontati per le strade del centro in un giorno di zona rossa, ignorando il lockdown. (ANSA).