Covid:Capodichino;riprendono voli da GB, via nuovi controlli

Tamponi e obbligo di quarantena per i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna che da domani giungeranno nell'aeroporto di Capodichino a Napoli. Infatti, con le nuove disposizioni del Ministero della Salute, è previsto per le dieci l'arrivo del primo dei due voli giornalieri della Ryanair dopo il blocco dei giorni scorsi.

Le operazioni - possibili tecnicamente solo in alcuni scali italiani - saranno coordinate dal dottor Antonio Prudente dall'ufficio di Capodichino dell'Usmaf Campania (Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera), organo periferico del Ministero della Salute. La squadra di intervento che effettuerà i tamponi (test al quale i viaggiatori si devono sottoporre già prima della partenza dal Regno Unito) è formata da operatori sanitari delle Asl campane, dell'Istituto zooprofilattico, volontari della Protezione civile. I passeggeri della Ryanair (per ora non sono previsti voli di altre compagnie nello scalo partenopeo) saranno identificati e poi segnalati alle Asl di appartenenza per la quarantena di 14 giorni.