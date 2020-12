Vaccini: Napoli; misure per sicurezza campagna profilassi

(ANSA) - NAPOLI, 24 DIC - Le "misure necessarie" per garantire la sicurezza della campagna di profilassi vaccinale anti Covid-19, il cui inizio è programmato per domenica prossima, 27 dicembre sono state concordate in una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Napoli, Marco Valentini. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania, del Comune di Napoli, dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, oltre al rappresentante del Comando Forze Operative Sud dell'Esercito. (ANSA).