Gdf scopre fabbrica della contraffazione nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 24 DIC - Giocattoli, materiale scolastico ma anche mascherine prive di qualsiasi requisito di sicurezza: è quanto ha scoperto il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a Pollena Trocchia (Napoli), in una fabbrica abusiva specializzata nella lavorazione e nel confezionamento di prodotti per bambini e adolescenti non sicuri e con marchi contraffatti.

In particolare, i "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego all'interno di un deposito di circa 130 metri quadrati hanno scoperto più di 22.400 fra giocattoli, materiale scolastico e tazze in porcellana contraffatti, e 1.160 mascherine prive dei requisiti di sicurezza, con loghi di famose squadre di calcio e marchi altamente attrattivi fra i giovani come Nike, Fortnite Minecraft. Sequestrate anche 7 presse semiprofessionali utilizzate per imprimere i marchi griffati. Denunciato un 48enne di Napoli per contraffazione e ricettazione. (ANSA).