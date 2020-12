Whirlpool: Fiom, sosteniamo calendario solidale lavoratori

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - "La Fiom-Cgil sostiene l'iniziativa di lotta e di solidarietà delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool di Napoli che hanno deciso di raccontare la loro lotta nei confronti della multinazionale attraverso le immagini pubblicate in un calendario dal titolo 'Sulla nostra pelle'.

Parteciperemo all'evento solidale di beneficenza che si svolgerà mercoledì 30 dicembre presso lo stabilimento di via Argine 310 a Napoli, a partire dalle ore 15, a cui parteciperanno istituzioni, forze politiche, sindacati, artisti, associazioni e rappresentanti della società civile. La Fiom-Cgil ha già acquistato 1000 di questi calendari 2021, insieme con i territori degli altri stabilimenti del gruppo, e nel corso dell'evento solidale saranno messe all'asta le prime tre copie".

Lo dicono, in una nota congiunta, Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli.

"Sono i lavoratori di Napoli, ancora una volta - sottolineano Tibaldi e Rappa - a continuare a lottare per la dignità e il lavoro e a tenere viva l'attenzione su una vertenza simbolo dell'arroganza delle multinazionali nel nostro Paese.

"Nel prossimo incontro convocato per il 28 dicembre chiederemo a Whirlpool di motivare la chiusura del sito di via Argine, dal momento che l'amministratore delegato La Morgia ha dichiarato che il volume produttivo del 2020 è stato analogo a quello del 2019 e si prevede un ulteriore incremento produttivo per i primi sei mesi del 2021". "Dal Governo, invece - concludono - ci aspettiamo che riesca a sviluppare un'iniziativa in grado di far modificare posizione all'azienda. Altrimenti saranno i lavoratori a far ripartire la produzione delle lavatrici a Napoli". (ANSA).