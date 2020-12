Scuola: Napoli; 'Afferra la tua stella' e la Dad diventa rap

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - "Afferra la tua stella" e insieme al rap e alla musica dei Maestri di Strada, la onlus guidata da Cesare Moreno, sarà possibile vivere il Natale e i prossimi giorni di festa con un sentimento più leggero, con una speranza in più nel cuore, con una rinnovata fiducia nei giovani il cui messaggio illumina le periferie e regala nuova luce a tutti.

Parte da Napoli est, dai giovani, dagli educatori ed esperti di Maestri di Strada, dai dirigenti e docenti delle scuole di Ponticelli - I.C. Porchiano-Bordiga e I.C. Marino-Santa Rosa - un messaggio di nuova vita, di riflessione sul tempo che stiamo vivendo, sulla Dad, sulle maschere che indossiamo ogni giorno, sulle distanze, sulle mascherine…"Afferra la tua stella" è un album digitale - disponibile sul canale youtube di Maestri di Strada - composto da sei brani, sei rap: furchett e curtiell (quarant'e'na bis), era l'11 novembre, voglia e turna' voglia e vede', rap d' 'a quarantena, stamm cca' (Ottozero).

Completa la compilation, il videoclip del "naviDaD Song", composto dalla riscrittura creativa di tre classici della canzone natalizia. "A Natale puoi", "Jingle bells" e "Feliz Navidad" sono state rivisitate negli arrangiamenti e nei testi, con ironia e spontaneità. Gli allievi dell'I.C. Marino - Santa Rosa hanno provato a immaginare e raccontare il Natale ai tempi della DAD e del lockdown.

Tutti i brani della tracklist sono stati scritti e musicati durante il 2020, sia in DaD, sia in presenza durante i campi estivi e i laboratori pomeridiani di musica, teatro, arti visive, Terra Terra, ciclofficina, DaD solidale, in corso negli spazi del Cubo di Ponticelli - sede delle attività socioeducative di Maestri di Strada e altre associazioni del territorio - che coinvolgono educatori, esperti e piccoli gruppi di giovani nel rispetto di tutte le regole sanitarie e di sicurezza, per mantenere e rafforzare i legami oltre il Covid e la chiusura delle scuole. Attraverso giochi di parole, rime, metrica e soprattutto tanta creatività, gli esperti di musica di Maestri di Strada hanno stimolato le ragazze e i ragazzi a esprimere e comunicare pensieri, stati d'animo e riflessioni, e a scegliere la "veste sonora" per i testi prodotti.sociazione e-s-t. (ANSA).