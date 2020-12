On-line la messa di Natale dell'Arciconfraternita dei Pellegrini

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.arciconfraternitapellegrini.net, dalla chiesa della Santissimatrinità di Napoli, l'inizio è fissato per le 10,30, la Santa Messa di Natale che, accompagnata da canti liturgici e natalizi, sarà presieduta da don Tonino Palmese. L'obiettivo è portare un messaggio di unione, di riconquista della fratellanza e soprattutto di sostegno e assistenza al prossimo, nella speranza che nei mesi futuri si possa vivere un graduale ritorno alla normalità.

Seguirà un concerto di melodie natalizie eseguito da Sabrina Santoro, Giancarlo Torone, Cecilia Videtta e Raffaele Pisani.

Organista solista, concertatore e direttore sarà Ernesto Pagliano. "In quest'anno che ha visto crescere in ogni forma la povertà (alimentare, educativa, sanitaria) e - si legge in una nota - crescere la solitudine, l'Arciconfraternita dei Pellegrini è permanentemente mobilitata per dare solidarietà e assistenza alle famiglie in difficoltà: durante il primo lockdown attraverso la distribuzione di beni di prima necessità; assicurando ai più piccoli serenità e un'alternativa alla strada attraverso il campo estivo presso il 'giardino degli Scalzi' e le attività, in presenza o a distanza, del centro educativo 'Fabrizio Pignatelli'". (ANSA).