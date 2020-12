Covid:medico pronto soccorso sarà prima vaccinata Cardarelli

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Sarà Filomena Liccardi, medico in servizio al pronto soccorso, la prima dottoressa che sarà vaccinata all'Ospedale Cardarelli di Napoli, che è uno dei sette ospedali in cui si svolgerà il v-day di domenica con una prima vaccinazione dimostrativa di medici, infermieri e operatori socio sanitari.

Liccardi, informa il Cardarelli, è in servizio al Pronto Soccorso sin dal primo momento della pandemia ed è stata in prima linea nella lotta al Covid. (ANSA).