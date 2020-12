Covid:Campania,vaccini domenica per v-day in 7 ospedali

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Arriveranno domenica mattina le 720 dosi del vaccino anticovid in Campania per il "v-day" dimostrativo che si svolgerà in tutta Italia. Le dosi, si apprende dalla Regione Campania, arriveranno all'Ospedale del Mare di Napoli e da lì saranno subito smistate negli altri sei punti di vaccinazione previsti per la prima giornata dimostrativa, dove arriveranno nel giro di due ore. I punti di somministrazione saranno 6. A Napoli oltre all'Ospedale del Mare ci sarà la vaccinazione al Cardarelli e al Cotugno, a Caserta all'Ospedale San Sebastiano, ad Avellino al Moscati, a Benevento al San Pio, a Salerno al Ruggi. La vaccinazione dimostrativa si svolgerà anche in una rsa di Napoli al Frullone.

Ogni ospedale avrà poco meno di cento vaccini, mentre la rsa ne avrà una ventina. Ogni ospedale ha già l'elenco di medici, infermieri e oss che si sono prenotati e a cui saranno somministrati i vaccini nel giro di sei ore in ogni ospedale.

