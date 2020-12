(ANSA) - CASERTA, 23 DIC - Cento dipendenti dell' "Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta riceveranno domenica 27 dicembre la prima dose di vaccino, in occasione della Giornata Europea del Vaccino anti Covid-19. Lo ha confermato Gaetano Gubitosa, direttore generale del "Sant'Anna e San Sebastiano", che insieme al Sindaco di Caserta Carlo Marino e ai vertici aziendali (il Direttore Sanitario Angela Annecchiarico e il direttore amministrativo Amalia Carrara), ha effettuato un sopralluogo al Centro Vaccinazioni dell'ospedale, appositamente allestito per somministrare i vaccini al personale che vi lavora.

Nella struttura saranno impegnati 6 medici, 12 infermieri, 4 operatori socio-sanitari e 4 dipendenti amministrativi, formati per svolgere il loro compito. (ANSA).